Ünlülerin buluşma mekanı: Gizli Kalsın nerede? Sahibini duyan inanamıyor...

Magazin skandallarının çoğuna ev sahipliği yapan mekan "Gizli Kalsın" yine aşk dedikodularıyla gündemde... Peki Gizli Kalsın nerede? İşte ünlülerin uğrak mekanı Gizli Kalsın hakkında merak edilenler..

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Poyraz Teoman ile yollarını ayıran Danla Bilic, Yusuf Engin ile görüntülendi.

İlişki yaşadıkları iddia edilen ikiliden henüz bir açıklama gelmese de yeni bir iddia ortaya atıldı.

Danla Bilic ve Yusuf Engin, magazin dünyasında birçok ismin sıklıkla gittiği mekanlardan biri olan Gizli Kalsın'dan çıkarken görüldü.

Akabinde ise "Gizli Kalsın nerede" sorusu akıllarda yerini aldı. Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki kavga da bu mekanda çıkmıştı.

İşte Gizli Kalsın'ın yeri ve sahibi...

GİZLİ KALSIN NEREDE?

Alt katı pizzacı, üst katı ise bir gece kulübü olan Gizli Kalsın, Emirgan'da bir eğlenme yeri. Mekanın buzdolabından içeri geçildiği biliniyor.

Ancak adı üstünde demek pek de doğru olmaz, Ünlüler aleminin kavgası, çapkınlığı, dedikodusu burada dönüyor hemen de yayılıveriyor...

GİZLİ KALSIN'IN SAHİBİ KİM?

Ünlülerin sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendikleri mekanın sahibi ise işletmeci Umut Evirgen.