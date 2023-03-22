Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne fiyatları belli oldu

Ramazan Bayramı'na 1 ay kala ünlü isimlerin sahne programları belli olmaya başladı

Bu yıl yayınlanan listenin zirvesinde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise yer alırken onu Gülşen ve Ebru Gündeş takip etti.

Zirvede Hadise var

Antalya'da tek konser verecek olan Hadise ise 2,5 milyon TL kazanacak.

Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne fiyatları belli oldu

2. sırada Gülşen ve Ebru Gündeş var

Ramazan Bayramı'nın ki gününde sahne alacak olan Gülşen 3 milyon TL, İstanbul ve Kıbrıs'ta konser verecek olan Ebru Gündeş de 3 milyon TL alacak.

Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne fiyatları belli oldu

Meslektaşları gibi bayramda 2 gün konser verecek olan Linet ise sahne ücretini 1,5 milyon TL olarak belirledi.

Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne fiyatları belli oldu

İşte ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri:

Özcan Deniz
1 milyon TL

Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne fiyatları belli oldu

Bülent Ersoy
2,5 milyon TL

Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne fiyatları belli oldu

Yıldız Tilbe
2 milyon TL

Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne fiyatları belli oldu

Koray Avcı
700 bin TL

Sibel Can
1,6 milyon TL

Murat Boz
1 milyon TL

Melek Mosso
600 bin TL

Ajda Pekkan
2 milyon TL

Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne fiyatları belli oldu

Sıla
600 bin TL