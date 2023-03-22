Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne fiyatları belli oldu Bayramda tek gece sahneye çıkacak olan Hadise 2,5 milyon TL'lik ücretle listenin birinci sırasında yer aıyor.

Ramazan Bayramı'na 1 ay kala ünlü isimlerin sahne programları belli olmaya başladı

Bu yıl yayınlanan listenin zirvesinde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise yer alırken onu Gülşen ve Ebru Gündeş takip etti.

Zirvede Hadise var

Antalya'da tek konser verecek olan Hadise ise 2,5 milyon TL kazanacak.

2. sırada Gülşen ve Ebru Gündeş var

Ramazan Bayramı'nın ki gününde sahne alacak olan Gülşen 3 milyon TL, İstanbul ve Kıbrıs'ta konser verecek olan Ebru Gündeş de 3 milyon TL alacak.

Meslektaşları gibi bayramda 2 gün konser verecek olan Linet ise sahne ücretini 1,5 milyon TL olarak belirledi.

İşte ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri:

Özcan Deniz

1 milyon TL

Bülent Ersoy

2,5 milyon TL

Yıldız Tilbe

2 milyon TL

Koray Avcı

700 bin TL

Sibel Can

1,6 milyon TL

Murat Boz

1 milyon TL

Melek Mosso

600 bin TL

Ajda Pekkan

2 milyon TL

Sıla

600 bin TL