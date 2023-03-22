Ünlülerin Ramazan Bayramı sahne fiyatları belli oldu

Ramazan Bayramı'na 1 ay kala ünlü isimlerin sahne programları belli olmaya başladı
Bu yıl yayınlanan listenin zirvesinde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise yer alırken onu Gülşen ve Ebru Gündeş takip etti.
Zirvede Hadise var
Antalya'da tek konser verecek olan Hadise ise 2,5 milyon TL kazanacak.
2. sırada Gülşen ve Ebru Gündeş var
Ramazan Bayramı'nın ki gününde sahne alacak olan Gülşen 3 milyon TL, İstanbul ve Kıbrıs'ta konser verecek olan Ebru Gündeş de 3 milyon TL alacak.
Meslektaşları gibi bayramda 2 gün konser verecek olan Linet ise sahne ücretini 1,5 milyon TL olarak belirledi.
İşte ünlülerin Ramazan Bayramı ücretleri:
Özcan Deniz
1 milyon TL
Bülent Ersoy
2,5 milyon TL
Yıldız Tilbe
2 milyon TL
Koray Avcı
700 bin TL
Sibel Can
1,6 milyon TL
Murat Boz
1 milyon TL
Melek Mosso
600 bin TL
Ajda Pekkan
2 milyon TL
Sıla
600 bin TL