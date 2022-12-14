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Ünlülerin yapay zeka fotoğrafları
Ünlüler de sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı.
- Haber Merkezi
- 14.12.2022 - 12:43
Sosyal medyanın yeni popüler uygulaması yapay zeka destekli dijital portreler. Herkesin katıldığı bu akıma ünlü isimler de dahil oldu.
Ünlülerin avatarlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
İşte dijital portresini paylaşan ünlü isimler...
!Çöp Adam' dizisinde Peri karakterine hayat veren Elçin Sangu: "Akıma kapılmışımdır"
Merve Boluğur
"Ben sevdim"
Oyuncu Pelin Karahan ise yayınladığı karelere "Ben sevdim bu avatar işini" mesajını yazdı.
Defne Samyeli
Megan Fox
Ece Erken de eksik kalmadı
Ece Erken de avatar paylaşımına "Eksik kalmayayım dedim" notunu yazdı.
Seda Sayan
Ünlü oyuncu Mine Tugay da paylaşımına "Ay bayıldım avatarlarıma" mesajını yazdı.