Ünlülerin yapay zeka fotoğrafları

Ünlüler de sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı.

Sosyal medyanın yeni popüler uygulaması yapay zeka destekli dijital portreler. Herkesin katıldığı bu akıma ünlü isimler de dahil oldu.

Ünlülerin avatarlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

İşte dijital portresini paylaşan ünlü isimler...

!Çöp Adam' dizisinde Peri karakterine hayat veren Elçin Sangu: "Akıma kapılmışımdır"

Merve Boluğur

"Ben sevdim"

Oyuncu Pelin Karahan ise yayınladığı karelere "Ben sevdim bu avatar işini" mesajını yazdı.

Defne Samyeli

Megan Fox

Ece Erken de eksik kalmadı

Ece Erken de avatar paylaşımına "Eksik kalmayayım dedim" notunu yazdı.



Seda Sayan

Ünlü oyuncu Mine Tugay da paylaşımına "Ay bayıldım avatarlarıma" mesajını yazdı.