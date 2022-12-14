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    Ünlülerin yapay zeka fotoğrafları

    Ünlüler de sosyal medyadaki yapay zeka akımına katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 12:43
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    Ünlülerin yapay zeka fotoğrafları

    Sosyal medyanın yeni popüler uygulaması yapay zeka destekli dijital portreler. Herkesin katıldığı bu akıma ünlü isimler de dahil oldu.

    Ünlülerin avatarlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

    İşte dijital portresini paylaşan ünlü isimler...

    !Çöp Adam' dizisinde Peri karakterine hayat veren Elçin Sangu: "Akıma kapılmışımdır"

    Ünlülerin yapay zeka fotoğrafları #1

    Merve Boluğur

    Ünlülerin yapay zeka fotoğrafları #2

    "Ben sevdim"

    Oyuncu Pelin Karahan ise yayınladığı karelere "Ben sevdim bu avatar işini" mesajını yazdı.

    Ünlülerin yapay zeka fotoğrafları #3

    Defne Samyeli

    Ünlülerin yapay zeka fotoğrafları #4

    Megan Fox

    Ünlülerin yapay zeka fotoğrafları #5

    Ece Erken de eksik kalmadı

    Ece Erken de avatar paylaşımına "Eksik kalmayayım dedim" notunu yazdı.

    Ünlülerin yapay zeka fotoğrafları #6

    Seda Sayan

    Ünlülerin yapay zeka fotoğrafları #7

    Ünlü oyuncu Mine Tugay da paylaşımına "Ay bayıldım avatarlarıma" mesajını yazdı.

    Ünlülerin yapay zeka fotoğrafları #8


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