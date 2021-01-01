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    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları

    Televizyon ve müzik dünyasının isimleri, 2021'in gelişini sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar ile kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.01.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 18:00
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    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları

    Bu seneki yılbaşı kutlamaları koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerde yapıldı.

    Sanat camiasının ünlü isimleri ise 2020'yi uğurlarken o anlarını Instagram hesapları üzerinden paylaştı.

    Aileleriyle ve dostlarıyla birlikte paylaşım yapan isimler, 2021 için iyi dileklerde bulundu.

    İşte o paylaşımlar...

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #1

    HANDE ERÇEL

    "Bol kahkahalı seneler."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #2

    SERENAY SARIKAYA

    "2020 bize çok şey öğrettin... Dersimizi aldık... 2021 senden çok umutluyuz. Sağlıkla gel, huzur, neşe, iyilik, güzellik, bolluk bereket getir... Annemle herkese gönülden harika bir yıl diliyoruz. Kucak dolusu sevgiler, öpücükler..."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #3

    PINAR ALTUĞ ATACAN

    "MUTLU YILLAAAARRRR."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #4

    HADİSE

    "2021 hepimize güzel gel."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #5

    EZGİ MOLA

    "Sevgili arkadaşlar iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha bitti! Umarım gönlünüzden geçen her güzellik sizin olsun! Sağlıkla nice yeni yıllara..."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #6

    ÇAĞLA ŞIKEL

    "Çok ama çok mutlu bir yıl dileriz."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #7

    GÜLBEN ERGEN

    "Anneanne ziyareti ile uğurluyoruz 2020'yi."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #8

    BERFU YENENLER

    "2020'ye götürdüklerinin yanında getirdiği tüm güzellikler için şükrediyorum. 2021 bize sağlık başta olmak üzere bir sürü bir sürücü güzel şey getir. Heyecanla bekliyoruz."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #9

    MERVE ÖZBEY

    "Mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllar dileriz... 2021 sevdiklerimize dokunmasın. Gerisini biz hallederiz."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #10

    SİBEL CAN

    "2020.. Zorlukların ve kayıpların yılıydı. Ertelenmiş hayallerin, ertelenmiş mutlulukların... ve kaybolmuş sevinçlerin... 2021.. Başta sağlık olmak üzere... dilerim ki tüm hayallerin gerçeğe döndüğü, sevinçlerin eksiksiz yaşandığı muhteşem bir yıl olsun."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #11

    SEDEF AVCI

    "Hadi 2020 öpüyorum seni, yallahhh."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #12

    DERYA ULUĞ

    "2020’yi sakın aratma 2021. Sağlıklı, umutlu, mutlu yıllar."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #13

    YONCA EVCİMİK

    "2021 sağlık, huzur, bolluk, bereket getirsin."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #14

    EBRU ŞALLI

    "2020'yi yok sayıyorum. Hepinize sağlığın, sevginin ve özgür bir hayatın olduğu, bol neşeli, sahici, sarılmalı, sevmeli koca bir sevgi yılı diliyorum. Gerisi tam anlamıyla hikaye... Hepinizi çok seviyorum. Yeni yılınızı sevgiyle kutluyoruz. Sevgi ve aşk yakanıza yapışsın."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #15

    FULYA ZENGİNER

    "Geleneksel yılbaşı fotoğramızda şurada dursun. Not : Mutlu senelerrr."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #16

    ALİ - NAZLI SUNAL

    "Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevdiklerinizle rahatça görüşebildiğiniz güzel bir yıl diliyoruz. Nazlı, Narin, Ali Sunal..."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #17

    ALİŞAN

    "2021’in bize en büyük hediyesi Allah’ın izniyle Eliz’imiz olacak..Sağlık, mutluluk, huzur diliyoruz herkese..Happy new year dedi oğlum :)) İyi seneleeeeerrr."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #18

    HALİL SEZAİ

    "Seninle her saniye yeni.. Huzurlu, aşk içinde bir yıl olsun."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #19

    ENİS ARIKAN

    "Sağlıklı olun, mutlu olun. İyi yıllar."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #20

    ANIL ALTAN

    "Mutlu, güzel anlar biriktirdiğiniz, geriye dönüp baktığınızda tebessümle hatırladığınız nice sağlıklı seneleriniz olsun."

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #21

    SİNEM KOBAL

    Ünlülerin yeni yıl paylaşımları #22

    DEMET AKALIN

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