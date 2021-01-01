Ünlülerin yeni yıl paylaşımları

Televizyon ve müzik dünyasının isimleri, 2021'in gelişini sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar ile kutladı.

Bu seneki yılbaşı kutlamaları koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerde yapıldı.

Sanat camiasının ünlü isimleri ise 2020'yi uğurlarken o anlarını Instagram hesapları üzerinden paylaştı.

Aileleriyle ve dostlarıyla birlikte paylaşım yapan isimler, 2021 için iyi dileklerde bulundu.

İşte o paylaşımlar...

HANDE ERÇEL

"Bol kahkahalı seneler."





SERENAY SARIKAYA

"2020 bize çok şey öğrettin... Dersimizi aldık... 2021 senden çok umutluyuz. Sağlıkla gel, huzur, neşe, iyilik, güzellik, bolluk bereket getir... Annemle herkese gönülden harika bir yıl diliyoruz. Kucak dolusu sevgiler, öpücükler..."





PINAR ALTUĞ ATACAN

"MUTLU YILLAAAARRRR."







HADİSE

"2021 hepimize güzel gel."

EZGİ MOLA

"Sevgili arkadaşlar iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha bitti! Umarım gönlünüzden geçen her güzellik sizin olsun! Sağlıkla nice yeni yıllara..."



ÇAĞLA ŞIKEL

"Çok ama çok mutlu bir yıl dileriz."

GÜLBEN ERGEN

"Anneanne ziyareti ile uğurluyoruz 2020'yi."

BERFU YENENLER

"2020'ye götürdüklerinin yanında getirdiği tüm güzellikler için şükrediyorum. 2021 bize sağlık başta olmak üzere bir sürü bir sürücü güzel şey getir. Heyecanla bekliyoruz."

MERVE ÖZBEY

"Mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllar dileriz... 2021 sevdiklerimize dokunmasın. Gerisini biz hallederiz."



SİBEL CAN

"2020.. Zorlukların ve kayıpların yılıydı. Ertelenmiş hayallerin, ertelenmiş mutlulukların... ve kaybolmuş sevinçlerin... 2021.. Başta sağlık olmak üzere... dilerim ki tüm hayallerin gerçeğe döndüğü, sevinçlerin eksiksiz yaşandığı muhteşem bir yıl olsun."



SEDEF AVCI

"Hadi 2020 öpüyorum seni, yallahhh."

DERYA ULUĞ

"2020’yi sakın aratma 2021. Sağlıklı, umutlu, mutlu yıllar."

YONCA EVCİMİK

"2021 sağlık, huzur, bolluk, bereket getirsin."

EBRU ŞALLI

"2020'yi yok sayıyorum. Hepinize sağlığın, sevginin ve özgür bir hayatın olduğu, bol neşeli, sahici, sarılmalı, sevmeli koca bir sevgi yılı diliyorum. Gerisi tam anlamıyla hikaye... Hepinizi çok seviyorum. Yeni yılınızı sevgiyle kutluyoruz. Sevgi ve aşk yakanıza yapışsın."





FULYA ZENGİNER

"Geleneksel yılbaşı fotoğramızda şurada dursun. Not : Mutlu senelerrr."



ALİ - NAZLI SUNAL

"Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevdiklerinizle rahatça görüşebildiğiniz güzel bir yıl diliyoruz. Nazlı, Narin, Ali Sunal..."

ALİŞAN

"2021’in bize en büyük hediyesi Allah’ın izniyle Eliz’imiz olacak..Sağlık, mutluluk, huzur diliyoruz herkese..Happy new year dedi oğlum :)) İyi seneleeeeerrr."

HALİL SEZAİ

"Seninle her saniye yeni.. Huzurlu, aşk içinde bir yıl olsun."





ENİS ARIKAN

"Sağlıklı olun, mutlu olun. İyi yıllar."



ANIL ALTAN

"Mutlu, güzel anlar biriktirdiğiniz, geriye dönüp baktığınızda tebessümle hatırladığınız nice sağlıklı seneleriniz olsun."

SİNEM KOBAL

DEMET AKALIN