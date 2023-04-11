Uraz Kaygılaroğlu annesini paylaştı Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından annesi Gamze Yüceer'in yeni yaşını kutladı.

ensonhaber.com

Rol aldığı dizi ve film projeleri ile kendisine oldukça geniş bir hayran kitlesi edinmeyi başaran Uraz Kaygılaoğlu, annesi Gamze Yücer’in doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla kutladı.

“Nice yaşlara anacığım”

Kaygılaroğlu fotoğrafa “Nice yaşlara anacığım” notunu düştü.

"Sonuç"

Uraz Kaygılaroğlu daha önce de anne ve babasının fotoğrafı "Büyüten anacığım, yapımda emeği geçen babacığım... Sonuç" notuyla paylaşmıştı.

Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında temizliğe gitmiş ve aralarında yakın arkadaşlarının da bulunduğu Aras Bulut İynemli, Demet Özdemir, Engin Öztürk ve Hazal Subaşı gibi isimleri takipten çıkarmıştı. Tam 400'e yakın kişiyi takipten çıkaran Uraz Kaygılaroğlu, bu konu ile uzun süre konuşulmuştu.