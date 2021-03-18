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- Uraz Kaygılaroğlu - Berrak Tüzünataç aşkı belgelendi
Uraz Kaygılaroğlu - Berrak Tüzünataç aşkı belgelendi
Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç, ilk kez yan yana görüntülendi.
- Haber Merkezi
- 18.03.2021 - 12:44
- Güncelleme : 18.03.2021 - 13:15
Taze aşıklar Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzünataç, önceki akşam Arnavutköy'de bir balıkçıda objektiflere yansıdı.
KONUŞMADILAR
Yemeklerini yedikten sonra mekandan ayrılan ikili, hiçbir açıklama yapmadı. Ünlü çift, kendilerini bekleyen araca binerek mekandan ayrıldı.
İlişkilerini basından uzakta yaşamak isteyen Uraz ve Berrak, ilk kez bir mekanda yan yana görüntülenmiş oldu.