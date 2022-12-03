Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'a tepki gösterdi: Ciddi bir şey anlatıyorum

Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'a tepki gösterdi: Ciddi bir şey anlatıyorum

Amasya'da yaşanan kazada Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ve arkadaşları ölümden dönmüştü. Kaygılaroğlu, konuşması sırasında espri yapan Cem Yılmaz'a tepki gösterdi.

GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri"nde Uraz Kaygılaroğlu, ödülünü Cem Yılmaz'ın elinden aldı.

Ödülünü aldıktan sonra sahnede konuşma yapan Kaygılaroğlu, geçtiğimiz haftalarda Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro oyuncularının karıştığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili duygularını paylaştı.

"Çok zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki"

Kaygılaroğlu, "Çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir ödül benim için. Çok zor birkaç gün geçirdik, o kadar korktum ki. Günlük hayatta üzüldüğüm, kızdığım çoğu şeyin boş olduğunu anladım" dedi.

Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'a tepki gösterdi: Ciddi bir şey anlatıyorum - Video



Cem Yılmaz espri yapınca tepki verdi

Kaygılaroğlu, kazada yaralananlar arasında eski eşi Melis İşiten'in ve arkadaşları da olduğu için ciddi bir tonda konuştuğu sırada, Cem Yılmaz'ın espri babında hareketine tepki gösterdi.

"Ciddi bir şey anlatıyorum"

Kaygılaroğlu konuşma yaparken, Cem Yılmaz'ın arkadan güldüğünü fark etti.

Bunun üzerine Kaygılarıoğlu, arkasına dönüp "Ciddi bir şey anlatıyorum" diyerek Yılmaz'a tepki verdi.



