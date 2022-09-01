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    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten bir araya geldi

    Evliliklerini 5 yılın ardından sonlandıran ikili, kızları Ada'nın ilk okul günü heyecanını birlikte yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 18:08
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 18:10
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    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten bir araya geldi

    Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile oyuncu Melis İşiten, 2014 yılında dünyaevine girmişti.

    Çiftin 2016 yılında ise kızları Ada dünyaya geldi.

    Takipçileri tarafından hayranlıkla şahit olunan evliliklerini 5 yılın sonunda bitirme kararı alan ikili, haberi sevenleriyle uzun mesajlarla paylaşmıştı.

    Evlilikleri bitse de birbirleri ile iletişimi koparmayan çift, kızları Ada için sık sık bir araya geliyor.

    Ada'nın okul heyecanını birlikte yaşadılar

    Kızlarının ilk okul günü heyecanını yaşayan anne ve baba, birlikte okula gitti.

    1'inci sınıfa başlayan Ada'yı yalnız bırakmayan ikili, günün anısına çekilen fotoğrafı ise sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten bir araya geldi #1

    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten bir araya geldi #2

    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten bir araya geldi #3

    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten bir araya geldi #4

    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten bir araya geldi #5

    Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten bir araya geldi #6


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