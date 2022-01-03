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    Uraz Kaygılaroğlu, koronavirüse yakalandı

    Üç Kuruş dizisinde canlandırdığı Kartal karakteriyle ekrana gelen Uraz Kaygılaroğlu'ndan hayranlarını üzen haber geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2022 - 12:04
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    Uraz Kaygılaroğlu, koronavirüse yakalandı

    Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Show TV'nin iddialı dizisi Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, koronavirüse yakalandı.

    SET DURDU

    Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın yazdığı dizinin iki yönetmeninin de koronaya yakalandığını ortaya çıktı.

    Sette başka koronavirüs vakalarının çıkmasıyla dizi çekimleri bir süreliğine ertelendi.

    Uraz Kaygılaroğlu, koronavirüse yakalandı #1


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