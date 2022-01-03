Üç Kuruş dizisinde canlandırdığı Kartal karakteriyle ekrana gelen Uraz Kaygılaroğlu'ndan hayranlarını üzen haber geldi.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Zafer Algöz, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı Show TV'nin iddialı dizisi Üç Kuruş'un başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, koronavirüse yakalandı.

SET DURDU

Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad'ın yazdığı dizinin iki yönetmeninin de koronaya yakalandığını ortaya çıktı.

Sette başka koronavirüs vakalarının çıkmasıyla dizi çekimleri bir süreliğine ertelendi.