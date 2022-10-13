Petrol
92.35
-0.11%
Euro
18.0474
0.14%
Dolar
18.5814
0.09%
Altın
997.24
-0.16%
Borsa
3518
0.00%
Bitcoin
359.170
-0.27%
BTXN Coin
8.70
11.68%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Uraz Kaygılaroğlu, yine ojelerini sürdü

    Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı fotoğraftaki oje detayı dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 09:01
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uraz Kaygılaroğlu, yine ojelerini sürdü

    Üç Kuruş ve Erşan Kuneri'nin yanı sıra "Avcı" dizisinde Pınar Deniz'le partner olarak popülerliğini koruyan Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda kadrosunda yer aldığı Erşan Kuneri dizisinin galasına ve 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına siyah ojeli tırnaklarıyla katılınca sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

    Yoğun bir iş temposu olan oyuncu, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden. Son olarak Instagram'da yaptığı paylaşımla gündem olan Kaygılaroğlu, sosyal medyada tartışma yarattı.

    Siyah oje seviyor

    Asansörde selfie çeken ünlü ismin el tırnaklarına sürdüğü siyah oje takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Pek çok takipçisi Uraz Kaygılaroğlu'nu eleştirirdi.

    Uraz Kaygılaroğlu, yine ojelerini sürdü #1

    Uraz Kaygılaroğlu, yine ojelerini sürdü #2


    Fatih'te yolcu seçen taksici, gazetecilere hakaret etti
    3. Sayfa

    Fatih'te yolcu seçen taksici, gazetecilere hakaret etti

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Ankara'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
    Gündem

    Ankara'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

    Görüş Bildir