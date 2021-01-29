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- Uraz Kaygılaroğlu'ndan Neslihan Atagül açıklaması
Uraz Kaygılaroğlu'ndan Neslihan Atagül açıklaması
Uraz Kaygılaroğlu, 'Sefirin Kızı' dizisinden sağlık sorunları yüzünden ayrılan eski partneri Neslihan Atagül’ün evinde dinlendiğini söyledi.
- Haber Merkezi
- 29.01.2021 - 08:48
'Sefirin Kızı' dizisine veda eden Uraz Kaygılaroğlu, geçirgen bağırsak sendromu teşhisi sonrası başrolünde yer aldığı diziden ayrılan eski rol arkadaşı Neslihan Atagül'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"DİNLENİYOR"
'Sefirin Kızı' dizisinden sağlık sorunları yüzünden ayrılan eski partneri Neslihan Atagül’ün evinde dinlendiğini söyleyen Kaygılaroğlu, "Görüştüm, daha iyi. Evinde dinleniyor" dedi.