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    Uraz Kaygılaroğlu'ndan Neslihan Atagül açıklaması

    Uraz Kaygılaroğlu, 'Sefirin Kızı' dizisinden sağlık sorunları yüzünden ayrılan eski partneri Neslihan Atagül’ün evinde dinlendiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 29.01.2021 - 08:48
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    Uraz Kaygılaroğlu'ndan Neslihan Atagül açıklaması

    'Sefirin Kızı' dizisine veda eden Uraz Kaygılaroğlu, geçirgen bağırsak sendromu teşhisi sonrası başrolünde yer aldığı diziden ayrılan eski rol arkadaşı Neslihan Atagül'ün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

    "DİNLENİYOR"

    'Sefirin Kızı' dizisinden sağlık sorunları yüzünden ayrılan eski partneri Neslihan Atagül’ün evinde dinlendiğini söyleyen Kaygılaroğlu, "Görüştüm, daha iyi. Evinde dinleniyor" dedi.

    Uraz Kaygılaroğlu ndan Neslihan Atagül açıklaması #1

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