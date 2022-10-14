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    Uraz Kaygılaroğlu'ndan oje açıklaması

    Oje sürdüğü için tepki çeken Uraz Kaygılaroğlu, sessizliğini bozdu
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 09:54
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    Uraz Kaygılaroğlu'ndan oje açıklaması

    Rol aldığı projelerde canlandıran karakterlerle popüler olan başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, dün sosyal medya hesabından asansörde çektiği bir fotoğrafının paylaşmıştı.

    Tırnaklarındaki siyah ojeden dolayı sosyal medyanın gündemine oturan ve eleştirilen Kaygılaroğlu, sessizliğini bozdu.

    Oje sürdüğü için gençlere kötü örnek olduğu söylenen Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    Uraz Kaygılaroğlu ndan oje açıklaması #1

    "Ne yapmaya çalışıyormuşum"

    Selamlar, sevgiler...

    Önce slip mayo giymişim, sonra İskoçya'nın yöresel eteğini giymişim, ara ara tırnaklarıma oje sürüyormuşum, ne yapmaya çalışıyormuşum, insanlara kötü örnek oluyormuşum... 10 yaşımda saçımı oksijenli suyla da açardım, 13-15 yaşımda sanırım kulağımı deldirmiştim, 16-17 yaşlarımda sonradan pişman olup üzerine başka dövmeler yaptırdım.

    Uraz Kaygılaroğlu ndan oje açıklaması #2

    "Böyle biriyim"

    Böyle biriyim ben ama bir altını çizelim abilerim ablalarım; kimsenin torpillisi olmadım, bir dayım, eniştem olmadı. Bir gün çalmadım çırpmadım, vergi kaçırmadım, kimseyle kavga edip sövmedim, görüşüne ya da görünüşüne göre insan ayırmadım.

    Uraz Kaygılaroğlu ndan oje açıklaması #3

    "İşimi yapıyorum"

    Herkese saygılı olmak, anlamaya çalışmak önceliğim oldu. sadece ve sadece işimi yaptım. İyi yapmaya çalıştım, çok çalıştım daha da çok çalışacağım.

    "Kırıldım"

    Öncelikle tarzımı tavrımı değil, işimi beğeninize sunuyorum. Tabi bunların hepsi göreceli şeyler, beğenip beğenmemek çok kişisel saygı duyarım ama hakaret kabul edilemez. Kızdım ve kırıldım açıkçası...

    "Güzel yanlarım var"

    Ben bir kanaat önderi ya da bilirkişi değilim eğer illa da bir yanımı örnek almanız gerekirse insan olarak güzel yanlarım var, onlara da göz atabilirsiniz.

    "Kararımı ben veririm"

    İş hayatımda bugüne bu tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. O yüzden onları ne şekilde, ne renkte kullanacağıma da ben karar vereceğim. Hadi işiniz gücünüz rast gitsin."

    Uraz Kaygılaroğlu ndan oje açıklaması #4

    Uraz Kaygılaroğlu ndan oje açıklaması #1


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