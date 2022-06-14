Uraz Kaygılaroğlu'nun kilolu hali

Uraz Kaygılaroğlu'nun eski kilolu hali, sosyal medyada gündeme geldi.

Ünlü olmadan önce 140 kilo olan Uraz Kaygılaroğlu, doğru beslenme ve sporla 64 kilo verip, 76 kiloya düşmüştü.

Şimdilerde oyunculuktaki başarısı ve özel hayatıyla gündeme gelen yakışıklı oyuncunun gençlik fotoğrafları, sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

2 sene diyet yaptı

Kaygılaroğlu'nun anlattığına göre diyet macerası 2 sene sürdü. 140 kilodan 76 kiloya inen yakışıklı oyuncu toplamda 64 kilo verdiğinden söz etmişti.

"Annem inanmadı"

"Annem sağlığımdan dolayı çok endişeleniyordu ve bana 'Sen uyurken yatağından garip sesler geliyor. Zayıfla artık, öleceksin' diyordu. Onun ısrarları üzerine bir diyetisyene gittim. Eve geldiğimde annem listeyi gördü ve 'Bu listeyi sana diyetisyen vermiş olamaz burada çok yemek var' diyerek bana inanmadı." şeklinde itirafta bulunmuştu.