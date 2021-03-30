Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı olay oldu

Güzel oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, yatakta çekilen bir karesini paylaştı.

Oyuncu aşıklar Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç yeni bir ilişkiye başladı. Yılın sürpriz birlikteliği geçtiğimiz günlerde çıktıkları yemekte belgelendi.

Şubat ayında magazin basınına yansıyan Uraz Kaygılaroğlu ile Berrak Tüzüntaç'ın aşk yaşadığı dedikodusu, yakışıklı oyuncu tarafından doğrulanmıştı.

"PERDE LAZIM"

Kaygılaroğlu, yatakta çekilen bu karesini sosyal medya hesabından "Bir de şu cama perde lazım..." mesajıyla yayınladı. Takipçilerinden ünlü oyuncuya, "Fotoğrafı kim çekti?" sorusu geldi. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf 157 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.