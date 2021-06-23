Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi

Berrak Tüzünataç'tan ayrılan Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı.

Kendisi gibi oyuncu Berrak Tüzünataç'tan ayrılan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yeniden aşık oldu.

FETHİYE'DE AŞK

Demet Evgar ve Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla Fethiye'de tatil yaparken görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşkıyla da görüntü verdi.

BERRAK'I ÇABUK UNUTTU

Bu tatilde Uraz Kaygılaroğlu'nun, kendisi gibi oyuncu Gülcan Arslan ile yakınlaştığı anlar objektiflere yansıdı. Yeni sevgilisi ile görüntü vermekten kaçınan ünlü oyuncunun romantik anları dikkat çekti.