Euro
10.3337
0%
Dolar
8.6585
0.1%
Altın
496.13
0.28%
Borsa
1.41
0%
Bitcoin
298.024
4.01%
EXEN Coin
29.29
1.10%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi

    Berrak Tüzünataç'tan ayrılan Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 07:53
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 08:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi

    Kendisi gibi oyuncu Berrak Tüzünataç'tan ayrılan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yeniden aşık oldu.

    FETHİYE'DE AŞK

    Demet Evgar ve Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla Fethiye'de tatil yaparken görüntülenen Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşkıyla da görüntü verdi.

    BERRAK'I ÇABUK UNUTTU

    Bu tatilde Uraz Kaygılaroğlu'nun, kendisi gibi oyuncu Gülcan Arslan ile yakınlaştığı anlar objektiflere yansıdı. Yeni sevgilisi ile görüntü vermekten kaçınan ünlü oyuncunun romantik anları dikkat çekti.

    Uraz Kaygılaroğlu nun yeni sevgilisi #1

    Uraz Kaygılaroğlu nun yeni sevgilisi #2Uraz Kaygılaroğlu nun yeni sevgilisi #3Uraz Kaygılaroğlu nun yeni sevgilisi #4Uraz Kaygılaroğlu nun yeni sevgilisi #5

    Uraz Kaygılaroğlu nun yeni sevgilisi #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir