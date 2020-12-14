Ushan Çakır kimdir, kaç yaşında? Ushan Çakır’ın hayatı ve dizileri..

Ushan Çakır, üç yıldır nişanlı olduğu meslektaşı Damla Sönmez ile ayrıldığı haberiyle magazin gündemine geldi. Ushan Çakır'ın hayatı ve oynadığı diziler sevenleri tarafından merak konusu oldu.

Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle hafızalara kazınan Ushan Çakır ve kendisi gibi oyuncu nişanlısı Damla Sönmez üç yıldır nişanlıydı.

Çiftin ayrılık haberi magazin gündemine düşerken, Ushan Çakır kimdir, hangi dizilerde oynadı, kaç yaşında gibi sorular merak konusu oldu.

İşte Ushan Çakır hakkında merak edilenler..

USHAN ÇAKIR KİMDİR?

Ushan Çakır, 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarında oyunculuk üzerine eğitim gördü.

Kamera karşısına ilk kez ''Bir İstanbul Masalı'' adlı diziyle geçti. Leyla ile Mecnun isimli dizide Beste Bereket ve Ezgi Asaroğluyla birlikte dizi kadrosundan kavga nedeniyle çıkarıldı.

Bir dönem oyuncu Beste Bereket ile birlikte ilişki yaşadı. Ushan Çakır 2008 'de Gece Gündüz isimli dizide Yavuz karakterini canlandırdı. Dizide polislerin yaşadıkları konu edindi. Dizinin başrollerinde ; Sarp Levedoğlu, Settar Tanrıöğen ve İpek Özkök yer aldı.

2011'de yönetmen ve senaristliğini Onur Ünlü'nün yaptığı Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi isimli filmde Okan karakterini canlandırdı. Daha sonra ise sevilen absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun'da Arda karakterini canlandırdı.

2012'de ise Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Uzun Hikaye isimli filmde Mustafa karakterini canlandırdı. Film İstanbul'dan sevdiği kız Münire ile birlikte kaçan Bulgaryalı Ali ve çekirdek ailesinin yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Kenan İmirzalioğlu ve Tuğçe Kazaz yer aldı.

Büyük beklentilerle yayınlanmaya başlayan Kurt Seyit ve Şura isimli dizide Celil karakterini canlandırdı. Dizinin başrollerinde ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah yer aldı. 2015'te yayınlanmaya başlayan Kara Ekmek isimli dizide Çetin karaterini canlandırdı.

Dizi otostop yapan Asiye'yi arabasına almasıyla hem Asiye'nin hem de kendi hayatı değişen Çetin, Asiye'den kurtulmak için çeşitli oyunlar düzenler fakat başarılı olamaz. Daha sonra yavaş yavaş Asiye'ye aşık olmaya başlar. Sahte hayatların anlatıldığı dizinin başrollerinde ise Özlem Yılmaz, Ushan Çakır ve Engin Hepileri yer aldı.

Ushan Çakır 2018 yılında Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosuna katıldı. Son olarak da Avlu dizinde rol aldı.

DAMLA SÖNMEZ İLE İLİŞKİSİ

Ushan Çakır 2017 yılının Temmuz ayında kendisi gibi oyuncu Damla Sönmez ile nişanlandı.

Sönmez'in evliliklerinin bir türlü gerçekleşmemesinden sıkıldığı bu nedenle de ilişkisini bitirdiği iddia edildi.

Güzel oyuncunun Ushan Çakır ile verdiği pozları silmesi ve nişan yüzüğünü çıkarması da "Geri dönüş yok" olarak yorumlandı. 2012'de 'Uzun Hikaye' isimli sinema filminin çekimleri sırasında tanışan çiftin arkadaşları aşka dönüşmüştü.

USHAN ÇAKIR'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER