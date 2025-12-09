Usta oyuncu Halil Ergün, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Kalp ana damarlarından birinde daralma tespit edilen 79 yaşındaki Halil Ergün’e stent uygulaması yapıldı. Anjiyo olan Halil Ergün, sevenlerini korkuttu. 79 yaşındaki isim, Bak Postacı Geliyor filminin galasında sağlık durumunu açıkladı.

"FAZLA ABARTILDI"

Sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Ergün, "İyiyim zaten biraz fazla abartıldı." ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ GİTMİŞİM"

Usta oyuncu, "Bir doktor arkadaşım vardı, her zaman kontrole çağırıyordu. Ben de bir gideyim dedim. İyi ki de baktırmışım. Şikayetle gitmedim. Anjiyo yaptılar, tıkalı damara stent taktılar. Taburcu oldum, eve geçtim. Şükür, gayet iyiyim" dedi. Ergün, yapmış olduğu bu açıklamayla düzenli kontrolün ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ali Rıza Bey karakterini canlandıran Halil Ergün'den Gökçe Bahadır'a sitem dolu sözler gelmişti. "5 yıl çalıştıktan sonra sizi hiç arayıp sordular mı?" sorusuna "Yok" yanıtını veren Ergün, ailenin en büyük kızını oynayan Bennu Yıldırımlar'ın ise kendisiyle iletişimi kesmediğini ifade etmişti.

Gökçe Bahadır da bu sözlere yanıt olarak şu açıklamayı yapmıştı: "Halil abim, canım benim. Sürekli telefonda irtibattayız diye bir şey söyleyemem ama ara sıra konuştuğumuz oluyor. O kadar yoğun ve güzel bir zaman geçirdik ki, sonrasında herkes bir şekilde kendi hayatına döndü. Arada tabii ki böyle şeyler olabilir."