Usta oyuncu İlhan Daner hayatını kaybetti

Şarkıcı Betül Demir, sosyal medya hesabından usta oyuncu İlhan Daner'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

85 yaşındaki usta oyuncu İlhan Daner, bir süredir tedavi görüyordu.

"SENİ UĞURLAMAK ÇOK ZOR OLACAK İLHAN HOCAM"

İlhan Daner'in ölümüyle ilgili paylaşım yapan şarkıcı Betül Demir, "Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen’e sarıl benim yerime de" ifadelerine yer verdi.

"NE ŞANSLIYIM Kİ SENİN GİBİ BİR ÇINARLA AYNI SAHNEDE OYNADIM"

Betül Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İlhan Daner, Ne şanslıyım ki senin gibi bir çınarla aynı sahnede oynadım. Bazen kulisde endişeyle seni izlerdim, hasta olduğunda ama sahneye adım attığın anda delikanlılara taş çıkarırdın. Seni uğurlamak çok zor olacak İlhan hocam, Ayşen’e sarıl benim yerime de"







