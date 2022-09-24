Usta oyuncu Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ, yıllar sonra Datça'da bir berberde görüntülendi. Altuğ'un son halini görenler tanıyamadı.

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan 79 yaşındaki Şevket Altuğ, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

20 filmde ve 4 dizide rol alan usta oyuncu, "Aile Şerefi", "Hababam Sınıfı", "Süper Baba" ve "Tokatçı" gibi yapımlarla hafızalara kazınan Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.

Tıraş olurken görüntülendi

Son olarak 2002'de ekranlara gelen "Unutma Beni" dizisi ile izleyicilerin karşısına geçen başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde Datça'da bir berberde tıraş olurken görüntülendi.

Görenler tanıyamadı

Altuğ'un o anlara ait fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, görenler ise tanıyamadı.

Şevket Altuğ'un uzun yıllardır Datça'da ailesiyle birlikte yaşadığı bilinirken, gelen teklifleri reddederek herhangi bir projede yer almak istemediği öğrenildi.