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    Uygunsuz görüntüleri ifşalanan Berk Oktay kimdir? Berk Oktay'ın ifşa davası sonuçlandı mı?

    Oyuncu Berk Oktay, uygunsuz görüntülerinin ifşalanmasına ilişkin düzenlenen mahkeme ile gündemde. Berk Oktay kimdir? Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini kim ifşaladı? Detaylar haberimizde...
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 18:05
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    Uygunsuz görüntüleri ifşalanan Berk Oktay kimdir? Berk Oktay'ın ifşa davası sonuçlandı mı?

    Berk Oktay'a ait uygunsuz görüntülerin ifşa edilmesine ilişkin davanın bugün görülmesi ile, oyuncu Berk Oktay tekrar gündeme geldi.

    Peki, uygunsuz görüntüleri ifşa edilen Berk Oktay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini kim ifşa etti? İşte detaylar...

    BERK OKTAY'IN İFŞA EDİLMESİ DAVASI

    Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerinin ifşa edilmesinin ardından başlatılan soruşturmada, ifşa görüntülerinin Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu tarafından paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

    Uygunsuz görüntüleri ifşalanan Berk Oktay kimdir? Berk Oktay ın ifşa davası sonuçlandı mı? #1

    Davada sanık olarak yargılanan Merve Şarapçı'nın 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı olayın ardından 'Berk Oktay kimdir?' sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte oyuncu Berk Oktay'ın hayatı ve biyografisi...

    Uygunsuz görüntüleri ifşalanan Berk Oktay kimdir? Berk Oktay ın ifşa davası sonuçlandı mı? #2

    BERK OKTAY KİMDİR?

    28 Ekim 1982'de Ankara'da dünyaya gelen Berk Oktay, 2000-2006 yılları arasında moddellik yapmıştır.

    Modellik kariyerine 2004 yılından sonra yurt dışında devam eden Berk Oktay, Türkiye'de modellik yaptığı süreçte 100'den fazla defileye çıkmıştır.

    Paris'e yerleşen Berk Oktay, Milano, Tokyo, Dubai ve Moskova'da dünyaca ünlü markaların modelliğini yapmıştır.

    Uygunsuz görüntüleri ifşalanan Berk Oktay kimdir? Berk Oktay ın ifşa davası sonuçlandı mı? #3

    Özel oyunculuk dersi alan Berk Oktay'ın rol aldığı dizi ve filmler aşağıdaki gibidir:

    2007-2008 Tatlı Bela Fadime

    2008-2009 Akasya Durağı

    2009-2012 Arka Sokaklar (dizi)

    2010-2010 Umut Yolcuları

    2012-2013 Alev Alev

    2013-2014 Benim Hala Umudum Var

    2014 Aşktan Kaçılmaz

    2015 İlişki Durumu: Karışık

    2016 İlişki Durumu: Evli

    2017 Savaşçı

    BERK OKTAY'IN ÖDÜLLERİ VE ADAYLIKLARI

    2016 7.KTÜ Medya Ödülleri En Beğenilen Erkek Oyuncu İlişki Durumu: Karışık

    Yeditepe Üniversitesi 4.Dilek Ödülleri Yılın En İyi Komedi Erkek Oyuncusu

    Ege Üniversitesi 5.Medya Ödülleri En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

    5.Fashion Tv Moda Ödülleri Yılın En Moda Dizi Çifti (Ayşegül & Can)

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