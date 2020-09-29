Uygunsuz görüntüleri ifşalanan Berk Oktay kimdir? Berk Oktay'ın ifşa davası sonuçlandı mı?

Oyuncu Berk Oktay, uygunsuz görüntülerinin ifşalanmasına ilişkin düzenlenen mahkeme ile gündemde. Berk Oktay kimdir? Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini kim ifşaladı? Detaylar haberimizde...

Berk Oktay'a ait uygunsuz görüntülerin ifşa edilmesine ilişkin davanın bugün görülmesi ile, oyuncu Berk Oktay tekrar gündeme geldi.

Peki, uygunsuz görüntüleri ifşa edilen Berk Oktay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini kim ifşa etti? İşte detaylar...

BERK OKTAY'IN İFŞA EDİLMESİ DAVASI

Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerinin ifşa edilmesinin ardından başlatılan soruşturmada, ifşa görüntülerinin Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu tarafından paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Davada sanık olarak yargılanan Merve Şarapçı'nın 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı olayın ardından 'Berk Oktay kimdir?' sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte oyuncu Berk Oktay'ın hayatı ve biyografisi...

BERK OKTAY KİMDİR?

28 Ekim 1982'de Ankara'da dünyaya gelen Berk Oktay, 2000-2006 yılları arasında moddellik yapmıştır.

Modellik kariyerine 2004 yılından sonra yurt dışında devam eden Berk Oktay, Türkiye'de modellik yaptığı süreçte 100'den fazla defileye çıkmıştır.

Paris'e yerleşen Berk Oktay, Milano, Tokyo, Dubai ve Moskova'da dünyaca ünlü markaların modelliğini yapmıştır.

Özel oyunculuk dersi alan Berk Oktay'ın rol aldığı dizi ve filmler aşağıdaki gibidir:

2007-2008 Tatlı Bela Fadime

2008-2009 Akasya Durağı

2009-2012 Arka Sokaklar (dizi)

2010-2010 Umut Yolcuları

2012-2013 Alev Alev

2013-2014 Benim Hala Umudum Var

2014 Aşktan Kaçılmaz

2015 İlişki Durumu: Karışık

2016 İlişki Durumu: Evli

2017 Savaşçı

BERK OKTAY'IN ÖDÜLLERİ VE ADAYLIKLARI

2016 7.KTÜ Medya Ödülleri En Beğenilen Erkek Oyuncu İlişki Durumu: Karışık

Yeditepe Üniversitesi 4.Dilek Ödülleri Yılın En İyi Komedi Erkek Oyuncusu

Ege Üniversitesi 5.Medya Ödülleri En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

5.Fashion Tv Moda Ödülleri Yılın En Moda Dizi Çifti (Ayşegül & Can)