Uzun zamandır setlerden uzaktı! Oyuncu Gizem Karaca'nın hamile olduğu iddia edildi

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En son ‘Safir’ dizisiyle ekranlarda gördüğümüz oyuncu Gizem Karaca, yıllar önce İstanbul’u terk edip İzmir’e yerleşmişti.

Eşi Kemal Ekmekçi ile birlikte İzmir’de sakin bir hayat süren Karaca, bahçeli ve havuzlu evinde günlerini geçiriyor.

Hakkında yapılan 'köyüne döndü' yorumlarına çok sinirlenen Karaca, son dönemde setlerden uzak olmasıyla dikkat çekiyor.

HAMİLE İDDİASI

Doğayla iç içe yaşayan ve lüks eviyle sık sık gündeme gelen Gizem Karaca hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

Son dönemde kendisine gelen projeleri reddetmesiyle dikkat çeken ünlü oyuncunun hamile olduğu iddia ediliyor. Anne olmaya hazırlanan güzel oyuncunun ekranlara bir süre daha ara vereceği de söyleniyor.