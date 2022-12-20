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- Vahşi Güzel Natalia Oreiro'nun son hali
Vahşi Güzel Natalia Oreiro'nun son hali
Bir dönemin Vahşi Güzel'i Natalia Oreiro, yıllara kafa tutuyor.
- Haber Merkezi
- 20.12.2022 - 11:44
- Güncelleme : 20.12.2022 - 12:56
Bir dönemin efsane dizilerinden Vahşi Güzel'in başrol oyuncuları Natalia Oreiro, son haliyle gündem oldu.
Uzun yıllar oyunculuk yapan Natalia Oreiro, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor.
1,5 milyon takipçi
Sosyal medyada aktif olan Natalia Oreiro'nun son halini görenler hayrete düştü. Instagram'da 1 buçuk milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu, son haliyle 'yok artık' dedirtti.