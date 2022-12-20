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    Vahşi Güzel Natalia Oreiro'nun son hali

    Bir dönemin Vahşi Güzel'i Natalia Oreiro, yıllara kafa tutuyor.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 12:56
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    Vahşi Güzel Natalia Oreiro'nun son hali

    Bir dönemin efsane dizilerinden Vahşi Güzel'in başrol oyuncuları Natalia Oreiro, son haliyle gündem oldu.

    Uzun yıllar oyunculuk yapan Natalia Oreiro, bir süredir kameralardan uzak yaşıyor.

    1,5 milyon takipçi

    Sosyal medyada aktif olan Natalia Oreiro'nun son halini görenler hayrete düştü. Instagram'da 1 buçuk milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu, son haliyle 'yok artık' dedirtti.

    Vahşi Güzel Natalia Oreiro nun son hali #1

    Vahşi Güzel Natalia Oreiro nun son hali #2

    Vahşi Güzel Natalia Oreiro nun son hali #3

    Vahşi Güzel Natalia Oreiro nun son hali #4

    Vahşi Güzel Natalia Oreiro nun son hali #5

     

    Vahşi Güzel Natalia Oreiro nun son hali #6


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