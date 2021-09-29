Vedat Milor'dan dolar tavsiyesi

Gerçek mesleği ekonomist olan ünlü gurme Vedat Milor'den doların 1 liraya düşmesi için esprili bir paylaşım geldi.

Yıllarını akademi ve Dünya Bankası'nda geçirmiş bir ekonomist olan, gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, doların rekor üstüne rekor kırmasını değerlendirdi.

"10 LİRAYA ÇIKARTIP SONRA 1 SIFIR ATMALIYIZ"

Twitter hesabından esprili bir paylaşım yapan Milor "Biraz da aldığım diplomaların hakkını vermek istiyorum. Ekonomi için fikrim: Doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız" dedi.

"TEPKİ ÇEKEBİLİR"

Milor, bir takipçisinin "Vedat bey atmışken 2 sıfır atıp 1TL=10$ yapmak daha mantıklı değil mi" sorusu üzerine "Bu yurt dışında tepki çekebilir. Ben tekrar 10'a çıkmasını bekleyip o hamleyi yapmak isterdim" paylaşımı yaptı.

Milor'un esprili paylaşımını ciddiye alanlar da oldu. Yüzlerce yorum yapılan paylaşım, kısa sürede gündem oldu.