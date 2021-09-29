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- Vedat Milor'dan dolar tavsiyesi
Vedat Milor'dan dolar tavsiyesi
Gerçek mesleği ekonomist olan ünlü gurme Vedat Milor'den doların 1 liraya düşmesi için esprili bir paylaşım geldi.
- Haber Merkezi
- 29.09.2021 - 09:27
Yıllarını akademi ve Dünya Bankası'nda geçirmiş bir ekonomist olan, gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, doların rekor üstüne rekor kırmasını değerlendirdi.
"10 LİRAYA ÇIKARTIP SONRA 1 SIFIR ATMALIYIZ"
Twitter hesabından esprili bir paylaşım yapan Milor "Biraz da aldığım diplomaların hakkını vermek istiyorum. Ekonomi için fikrim: Doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız" dedi.
"TEPKİ ÇEKEBİLİR"
Milor, bir takipçisinin "Vedat bey atmışken 2 sıfır atıp 1TL=10$ yapmak daha mantıklı değil mi" sorusu üzerine "Bu yurt dışında tepki çekebilir. Ben tekrar 10'a çıkmasını bekleyip o hamleyi yapmak isterdim" paylaşımı yaptı.
Milor'un esprili paylaşımını ciddiye alanlar da oldu. Yüzlerce yorum yapılan paylaşım, kısa sürede gündem oldu.