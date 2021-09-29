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    Vedat Milor'dan dolar tavsiyesi

    Gerçek mesleği ekonomist olan ünlü gurme Vedat Milor'den doların 1 liraya düşmesi için esprili bir paylaşım geldi.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 09:27
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    Vedat Milor'dan dolar tavsiyesi

    Yıllarını akademi ve Dünya Bankası'nda geçirmiş bir ekonomist olan, gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, doların rekor üstüne rekor kırmasını değerlendirdi.

    "10 LİRAYA ÇIKARTIP SONRA 1 SIFIR ATMALIYIZ"

    Twitter hesabından esprili bir paylaşım yapan Milor "Biraz da aldığım diplomaların hakkını vermek istiyorum. Ekonomi için fikrim: Doları önce 10 liraya çıkartıp sonra 1 sıfır atmalıyız" dedi.

    "TEPKİ ÇEKEBİLİR"

    Milor, bir takipçisinin "Vedat bey atmışken 2 sıfır atıp 1TL=10$ yapmak daha mantıklı değil mi" sorusu üzerine "Bu yurt dışında tepki çekebilir. Ben tekrar 10'a çıkmasını bekleyip o hamleyi yapmak isterdim" paylaşımı yaptı.

    Milor'un esprili paylaşımını ciddiye alanlar da oldu. Yüzlerce yorum yapılan paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

    Vedat Milor dan dolar tavsiyesi #1

    Vedat Milor dan dolar tavsiyesi #2

    Vedat Milor dan dolar tavsiyesi #3

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