Vefatının 1'inci ayı! Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'dan duygusal paylaşım

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Türkiye'nin başarılı sanatçılarından Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetmişti.

Babasının vefatının ardından ilk kez paylaşımda bulunan Türkü Akbayram, törende yaptığı konuşmayı, vefatının birinci ayında sosyal medya hesabına sabitleyerek duygusal bir mesaj yayınladı.

"BİRİCİK ÇINARIM"

Türkü Akbayram paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sesin yüreğime hançer, yokluğun kurşun gibi ağır, varlığın bir ömür ömrüme onur. Bir su damlası olup gökyüzünden okyanusa, sana karışacağım güne kadar ‘şimdilik’ hoşça kal benim canım, biricik çınarım, dağım babam. 30 gün 02.04.2024 Kızın Türkü"

Ayrıca Türkü Akbayram, bu paylaşımını hikaye olarak da yayımlayıp şu notu düştü; "Ne elim, ne yüreğim varıyordu bu ömrüme kazınacak anı burada hep saklayacak olmaya. 30'uncu gün sensiz... Derin, iğne gibi batan keskin bir acı; ne söylesem az, ne söylesem eksik... Neye baksam sen varsın, baba... Seni çok özledim, çok"