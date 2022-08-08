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    Vegan Tan, Yoğurt Festivali’ni kabul etmedi

    İki yıldır vegan beslenen yani hiçbir hayvansal ürün tüketmeyen Tan Taşçı, yoğurt yüzünden konserini iptal etmek zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 10:17
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    Vegan Tan, Yoğurt Festivali’ni kabul etmedi

    Ünlü şarkıcı Tan, 13 Ağustos’ta, 60. Silivri Yoğurt Festivali’nde sahneye çıkacaktı.

    İmzayı atan Tan, belediye başkanının konsere gelen şarkıcılara sahnede yoğurt ikram ettiğini duyunca anlaşmayı iptal etti.

    Aldığı avansı da geri verdi. Tan’ın yerine Haluk Levent konsere çıkacak. Aynı festivalde Zara ve Yıldız Tilbe de Silivrilileri coşturacak.

    "Fabrika ayarlarına dönmek lazım"

    İki yıldır vegan beslenen yani hiçbir hayvansal ürün tüketmeyen Tan Taşçı “Tüm dünya vegan beslenmeli ve bitkisel protein tüketmeli. Fabrika ayarlarına dönmek zorundayız” demişti.

    Yanında yemek götürüyor

    Vegan olduğu için konsere gittiği şehirlerde aç kaldığını, bu kentlerde kendine uygun bir lokanta aradığını ya da yanında yemek götürdüğünü söylemişti.

    Vegan Tan, Yoğurt Festivali’ni kabul etmedi #1


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