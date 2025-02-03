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Verdiği kilolardan sonra çok değişti! Şarkıcı Zara, dekolteli elbisesiyle yine gündem oldu

Verdiği kilolardan sonra çok değişti! Şarkıcı Zara, dekolteli elbisesiyle yine gündem oldu Şarkıcı Zara, değiştirdiği sahne tarzıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son sahne kıyafeti göğüs dekoltesiyle olay oldu.