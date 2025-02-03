Verdiği kilolardan sonra çok değişti! Şarkıcı Zara, dekolteli elbisesiyle yine gündem oldu
Haber Merkezi

Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Zara son dönemlerde verdiği kilolarla gündeme gelmişti. Eskiden kapalı kıyafetler giyen sahne tarzıyla pek konuşulmayan ünlü şarkıcı, çok değişti.

'Dostum Dostum' ve 'Gönül Dağı' şarkılarıyla tanıdığımız ünlü isim son dönemlerde tercih ettiği iddialı sahne kostümleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

YORUM YAĞDI

Zara, en son giydiği kırmızı elbisesi ve yenilediği tarzıyla yine çok konuşuldu. Zara'nın göğüs dekoltesine yorum yağdı.

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Çağla Pınar Yılmaz
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