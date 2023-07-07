Victor Wembanyama'ın koruması Britney Spears'ı tokatladı Sosyal medyadan verdiği çıplak pozlar yüzünden ailesiyle arası tümden açılan Britney Spears yine bomba bir olayla gündeme geldi.

ensonhaber.com

Bir dönemin en popüler şarkıcılarından biri olan dünyaca ünlü Britney Spears, bu sefer farklı bir olayla gündeme geldi.

Spears, Las Vegas'taki Aria Resort & Casino'nun içinde yer alan ve ünlülerin uğrak yeri olan bir restoranda NBA oyuncusu Victor Wembanyama'ya yaklaştı ve birlikte fotoğraf çekilmek istedi.

Koruma tokadı

Spears'ın, oyuncunun dikkatini çekmek için 'sırtına ve omzuna dokunduğu' ve güvenlik ekibinin bir üyesinin de ani bir refleksle şarkıcıyı tokatladı.

Karakola gitti

İddialara göre Spears, darbenin ardından yere düştü ve gözlükleri kırıldı. Ardından ayağa kalktı ve masasına geri döndü. Şarkıcıdan özür dilense de şarkıcı soluğu karakolda aldı.

İddialara göre Spears, olayın ardından darp suçlamasıyla polise başvurdu.

Ertesi gün bir basın toplantısı düzenleyen Wembanyama, Spears'ın kalabalıkta kendisini arkasından çektiğini söyledi.

Yüzüme ters bir yumruk attı

Spears, bu sözler üzerine Instagram hesabından bir açıklama yayınladı. "Oyuncunun, 'beni arkamdan çekti' şeklindeki ifadesinin farkındayım, fakat ben sadece omzuna dokundum. Bunun üzerine güvenlik görevlisi kalabalığın önünde arkasına bakmadan yüzüme ters bir yumruk attı.

Beni yere düşürdü ve gözlüklerimin yüzümden düşmesine neden oldu. Her zaman insanlar tarafından kuşatılırım. O gece de en az 20 kişilik bir hayran grubu tarafından kuşatıldım, fakat güvenlik ekibim hiçbirine vurmadı."