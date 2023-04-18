Victoria Beckham, 49 oldu 24 yıldır evli olan ve örnek gösterilen çiftler arasında yer alan David ve Victoria çiftinden doğum günü paylaşımı geldi.

ensonhaber.com

Dünyaca ünlü eski İngiliz futbolcu David Beckham 1999 yıkında modacı eşi Victoria Beckham ile hayatını birleştirmişti.

Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz isimlerinde dört çocuk sahibi olan ünlü çift tüm dünyada parmakla gösteriliyor.

Victoria Beckham, 49'uncu yaşına girdi. David Beckham, çocuklarının annesi Victoria Beckham'ın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesaj ile kutladı.

"En harika eş"

Eşiyle yıllar önce çekilen bir fotoğraflarını paylaşan David Beckham, "En harika eşe ve bize her gün ilham veren anneye mutlu yıllar. Seni seviyoruz, en mükemmel günü yaşamayı hak ediyorsun" notunu düştü.