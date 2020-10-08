Victoria Beckham'dan eleştirilere maruz kalan Meghan Markle'a tavsiye

ABD'de yeni hayat kuran Meghan-Harry çifti, neredeyse her gün farklı konularla eleştiriliyor. David Beckham'ın eşi, durum karşısına Meghan'a desteğini iletti.

Meghan Markle, 2018'de Prens Harry ile evlendiğinden beri kamuoyunun detaylı incelemesiyle karşı karşıya kaldı.

Çiftin, bu yılın başlarında İngiltere Kraliyet Ailesi'nden ayrılma kararı tepkileri daha da artırdı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine yerleşen çiftin maruz kaldığı eleştiriler karşısında David Beckham'ın eşi Victoria Beckham'ın, Meghan Markle'a destek olduğu kaydedildi.

"ELEŞTİRİLERİ GÖRMEZDEN GEL" ÖNERİSİ

The Sun'ın konuyla ilgili kişilere dayandırdığı haberinde, "(Victoria), Meghan'ı eleştirilere kapalı olmaya, sadece sevdiklerinin görebileceği tarafı göstererek özgünlüğünü kanıtlamaya çağırdı." denildi.

VICTORIA VE DAVID BİLİYOR

Haberde Beckham'lardan da bahsedilirken, "Victoria ve David, yeni bir ülkeye taşınmanın ne kadar farklı olduğunu ve Harry'nin hiç şüphesiz karşı karşıya kalacağı tüm belirsizlikleri ve endişeleri biliyor." ifadesine yer verildi.

Bu arada Victoria ve eşi David, Kraliyet Ailesi'ne olan yakınlıklarıyla biliniyor.