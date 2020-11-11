Victoria Beckham'dan karantina pozu

Victoria Beckham, karantina sırasında, bir süre önce sosyal medyada büyük gürültü koparan ve yeni bir akım başlatan ikonik pozunu tekrarladı.

İngiltere, koronavirüs pandemisi nedeniyle ikinci kez karantina uygulamasına gitti. Fırsatını bulanlar da büyük kentlerden uzaklara gitti.

Onlardan biri de Beckham çifti. Victoria ve David Beckham da çocuklarını alıp Cotswolds'taki kır evine gittiler. Ama Victoria Beckham, buradan da işlerini yürütüyor.

YİNE AYNI POZU VERDİ

46 yaşındaki dört çocuk annesi Beckham, karantina sırasında, bir süre önce sosyal medyada büyük gürültü koparan ve yeni bir akım başlatan ikonik pozunu tekrarladı. 9 yaşındaki kızı Harper Seven'a çektirdiği bu pozu da Instagram sayfasından paylaştı.

Beckham'ın, ısınma hareketlerini tamamladığı ve evden çalışacağı bir haftaya daha hazır olduğunu belirten bu paylaşımı, 500 bine yakın beğeni aldı.

AKIM OLMUŞTU

Victoria Beckham, bu pozunu ilk olarak 2016 yılında Instagram sayfasından paylaşmıştı. Bir dönem farklı mekanlarda, farklı kıyafetlerle tekrarladığı bu poz da Instagram'da aralarında ünlülerin de bulunduğu birçok kişi tarafından taklit edilmiş ve bir akım başlamıştı.