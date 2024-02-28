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Victoria's Secret meleği Elsa Hosk cesur tarzı! Tülden bluz giydi

Victoria's Secret meleği Elsa Hosk cesur tarzı! Tülden bluz giydi İsveçli Victoria’s Secret meleği Elsa Hosk iddialı ve cesur seçimleriyle adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Güzel model, şimdi de tülden bluzunun içine hiçbir şey giymeyerek herkesi şaşırttı.