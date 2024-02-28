Victoria's Secret meleği Elsa Hosk cesur tarzı! Tülden bluz giydi

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Dünyaca ünlü iç çamaşır markası Victoria’s Secret modeli Elsa Hosk sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden.
Her gönderisi beğeni ve yorum yağmuruna tutulan ünlü isim bu defa defile tarzıyla dikkat çekti.
Elsa Hosk, özel gece için hazırlandığı anları takipçileri ile paylaştı.
Sütyen yok
Ünlü model, defile izlemeye giderken çizgili etek ve ceket kombini tercih etti. Ceketinin içine siyah tülden bir bluz giyen ünlü model bluzunun içine ise sütyen giymedi.
Ünlü modelin iddialı tarzı takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyada; 'İyi görünüyorsun', 'Çok cesur' gibi yorumlar yapıldı.
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