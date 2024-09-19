Victoria's Secret melekleri sürpriz isimlerle geri dönüyor Tüm dünyayı ekranlara kilitleyen Victoria's Secret defilesi, 6 yıl aradan sonra 15 Ekim'de şarkıcı Cher ve Tyla'nın performansı ile geri dönmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi

Gisele Bündchen, Adriana Lima, Heidi Klum ve Bella- Gigi Hadid kardeşleri tüm dünyaya tanıtan iç giyim devi Victoria's Secret, muhteşem defileleri ile geri dönüyor.

Lüks iç giyim markası Victoria's Secret, özel ekipler, melekler ve şarkıcılar ile hazırladığı 'Victoria’s Secret Fashion Show'u 1995 yılında duyurmuş ve o günden beri ikonik anların ev sahipliğini yapar hale gelmişti.

PODYUMUN EFSANELERİ DÖNÜYOR

Son defilesi 2018'de gerçekleştirilen Victoria's Secret moda şovu, yepyeni bir format ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Lüks iç giyim markasından yapılan açıklamaya göre yeni defile, 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

Moda dünyasının en çok aranan yüzleri olan Gigi Hadid, Tyra Banks, Paloma Elsesser ve daha birçok manken, defilede yer alacak.

ŞARKICI CHER SAHNE ALACAK

Geri dönüş defilesinde, efsane şarkıcı Cher, en sevilen şarkılarını seslendirecek

Marka tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bu, kadınların dünyası bu yüzden modanın annesi Cher olmadan bir defile düzenlenemeyeğini anlıyoruz! Cher'in Victoria's Secret Fashion Show 2024'te resmen sahne alacağını duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Ancak yalnız olmayacak... Takipte kalın, ilk kez tamamen kadınlardan oluşan kadromuzu açıklayacağız.

DEFİLEDE KADININ GÜCÜ GÖSTERİLECEK

6 yıl aradan sonra yeni bir format ile izleyicisiyle buluşacak olan defilede, sahnede sadece kadınların olması planlandı.

Ayrıca defilede, 'Water' şarkısıyla tüm dünyayı kasıp kavuran Z kuşağı sanatçısı Tyla'nın da sahne alması planlıyor.

Milyonların merakla beklediği defile, ABD'de Brooklyn, New York'ta gerçekleşek.