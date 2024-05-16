Victoria's Secret'ın ikonik defilesi geri dönüyor Birbirinden güzel isimlerin boy gösterdiği ikonik Victoria's Secret defilesi, 4 yıl aradan sonra yeniden sahne alacak.

ensonhaber.com

Lüks iç giyim markası Victoria’s Secret sunduğu "gerçek dışı güzellik standartları" nedeniyle prestij kaybı yaşadı.

Bunun akabinde kısa bir ara veren defileden meraklılarına sevindiren haber geldi.

Gösteri dünyasının en ünlü şovu "Victoria’s Secret Fashion Show " 4 yıllık aradan sonra yeni bir formatta geri dönüyor.

Tarih netleşti

Son olarak 2018'de düzenlenen gösterinin sonbahar aylarında gerçekleşeceği açıklandı.

"Bizi izlemeye devam edin"

Ünlü lüks iç giyim markası "Yorumlarınızı okuduk ve sizi dinledik. Victoria's Secret Defilesi GERİ DÖNDÜ ve bugün kim olduğumuzun yanı sıra bildiğiniz ve sevdiğiniz her şeyi - gösteriş, podyum, kanatlar, müzikal eğlence ve daha fazlasını - yansıtacak! Bizi izlemeye devam edin… Buradan sonra daha da ikonik hale geliyor" açıklamasında bulundu.