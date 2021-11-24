Euro
13.6509
-5.45%
Dolar
12.1801
-4.9%
Altın
713.27
-3.42%
Borsa
1.827
2.37%
Bitcoin
697.897
1.96%
BTXN Coin
26.50
25.71%
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Martha Hunt, anne oldu

    Victoria's Secret’ın ünlü modellerinden Martha Hunt, ilk çocuğunu dünyaya getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 14:14
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 14:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Martha Hunt, anne oldu

    Hamile olduğunu açıklayan ve bu süreci Instagram hesabından paylaşan 32 yaşındaki ABD'li model, Martha Hunt, ilk çocuğunu dünyaya getirdi.

    Anne olmanın heyecanını yaşayan ünlü Victoria's Secret meleği, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

    "KIZIMIZ DÜNYAYA GELDİ"

    Instagram'da 2,9 milyon takipçisi olan Hunt, doğum anını gösteren fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü model, gönderisine “6 Kasım sabahı kızımız Emery dünyaya geldi” notunu düştü.

    Martha Hunt-Jason McDonald çifti, 2015’te bir fotoğraf çekiminde tanışmış, Ocak 2020’de de nişanlanmıştı.

    Martha Hunt, anne oldu #1Martha Hunt, anne oldu #2

    Martha Hunt, anne oldu #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir