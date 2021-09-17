Vildan Atasever, 3 aylık hamile

Çiçeği burnunda gelin Vildan Atasever'in hamile olduğu öğrenildi.

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, geçtiğimiz haftalarda aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi.

40 yaşındaki Vildan Atasever ile kendisinden üç yaş büyük Mehmet Erdem'in evlilik tarihinin öne çekmesinin sebebi ortaya çıktı.

3 AYLIK

Geçtiğimiz günlerde aşklarını evlilikle taçlandıran Vildan Atasever'in, 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.