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    Vildan Atasever, 3 aylık hamile

    Çiçeği burnunda gelin Vildan Atasever'in hamile olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 12:27
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    Vildan Atasever, 3 aylık hamile

    Yaklaşık bir yıldır birlikte olan oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, geçtiğimiz haftalarda aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi.

    40 yaşındaki Vildan Atasever ile kendisinden üç yaş büyük Mehmet Erdem'in evlilik tarihinin öne çekmesinin sebebi ortaya çıktı.

    3 AYLIK

    Geçtiğimiz günlerde aşklarını evlilikle taçlandıran Vildan Atasever'in, 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

    Vildan Atasever, 3 aylık hamile #1

    Vildan Atasever, 3 aylık hamile #2

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