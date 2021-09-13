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    Vildan Atasever, hamile

    Uzun süredir birlikte olan ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever, 9 Eylül akşamı İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2021 - 07:01
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 07:22
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    Vildan Atasever, hamile

    Oyuncu Vildan Atasever ve müzisyen Mehmet Erdem, geçtiğimiz akşam aile arasında kıyılan sade bir nikahla hayatlarını birleştirdi.

    40 yaşındaki Vildan Atasever ile kendisinden üç yaş büyük Mehmet Erdem'in evlilik tarihinin öne çekmesinin sebebi ortaya çıktı.

    BEBEK GELİYOR

    Geçtiğimiz günlerde aşklarını evlilikle taçlandıran çiftin; Vildan Atasever hamile olduğu için nikah masasına oturduğu iddia edildi.

    İki aylık hamile olduğu konuşulan oyuncunun, geçtiğimiz günlerde görüntülendiği Ulus'taki bir hastaneye bu yüzden gittiği öğrenildi.

    BALAYI ERTELENDİ

    Yaz aylarını Bodrum'da tatil yaparak geçiren oyuncu ve şarkıcının, hem pandemi hem de doğacak bebek yüzünden balayına da gitmeyeceği söyleniyor.

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