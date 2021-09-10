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    Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi

    Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever, dün akşam İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2021 - 06:59
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 07:09
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    Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi

    Yaklaşık bir yıldır birlikte olan ünlü müzisyen Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever'in bir süre önce evlilik kararı aldığı ortaya çıkmıştı.

    Geçtiğimiz hafta verdiği bir röportajda iddiaları doğrulayan Mehmet Erdem, "Vildan'la önümüzdeki hafta sade bir düğün töreniyle evleniyoruz." demişti.

    Mehmet Erdem ve Vildan Atasever, mutlu birlikteliklerini dün akşam taçlandırdı.

    MEHMET ERDEM VE VİLDAN ATASEVER EVLENDİ

    Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ile oyuncu Vildan Atasever, İstanbul'da bir otelde gerçekleşen törenle dünyaevine girdi. Çiftin mutluluğu anbean kameralara yansıdı.

    Mutluluğa 'evet' diyen ünlü çiftin nikah anından ilk görüntüler, sosyal medyaya düştü. Birçok sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği görüntülerde, güzel oyuncu Vildan Atasever'in gelinliği dikkat çekti.

    3. KEZ EVLENDİ

    Üçüncü kez nikah masasına oturan Vildan Atasever (40), Mehmet Erdem ise 43 yaşında.

    Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi #1

    Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi #2

    "BEN HAZIRIM BEKLİYORUM"

    Vildan Atasever, nikaha saatler kala Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşımda bulundu.

    Gelin ayakkabısının altına bekar arkadaşlarının ismini yazdığı anları paylaşan Atasever, paylaşımına ''Kızlar ben hazırım, bekliyorum'' notunu düştü.

    Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi #3

    Vildan Atasever ile Mehmet Erdem evlendi #4

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