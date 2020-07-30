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Vildan Atasever: Sonunda üzülmektense şimdi bitsin

Vildan Atasever: Sonunda üzülmektense şimdi bitsin

Daha önce iki kez evlenip boşanan Atasever'in nişanlısına "Sonunda üzülmektense evlenmeden bitmesi daha iyi" dediği öğrenildi.