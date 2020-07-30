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    Vildan Atasever: Sonunda üzülmektense şimdi bitsin

    Daha önce iki kez evlenip boşanan Atasever'in nişanlısına "Sonunda üzülmektense evlenmeden bitmesi daha iyi" dediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 12:33
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    Vildan Atasever: Sonunda üzülmektense şimdi bitsin

    Önümüzdeki aylarda iş adamı Erkan Akdemir ile nikah masasına oturması beklenen ünlü oyuncu Vildan Atasever nişan attı. Atasever ile Akdemir'in fikir ayrılığı sebebiyle ilişkiyi bitirdiği öğrenildi.

    "SONUNDA ÜZÜLMEKTENSE"

    Daha önce iki evlilik tecrübesi yaşamış olan Atasever'in yeniden aynı sonu yaşamak istemediği, nisanlısına da "Sonunda üzülmektense başında bitmesi daha iyi" dediği öğrenildi.

    Ünlü oyuncu, Taylan Kılıçla ilk evliliğini 2007'de bitirmiş, 2010 yılında evlendiği İsmail Hacıoğlu'ndan ise 2015'te boşanmıştı.

    Vildan Atasever: Sonunda üzülmektense şimdi bitsin #1

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