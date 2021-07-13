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    Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evleniyor

    Oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem'in aşkı tam gaz devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 10:11
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    Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evleniyor

    Sık sık tartışan ve sürekli ayrılıp barışan ünlü oyuncu Vilda Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem ilişkisinde sürpriz bir karar alındı. Ünlü çiftin, evlilik kararı aldıkları ortaya çıktı.

    NİKAH VAR

    Geçtiğimiz hafta tatil sezonunu Bodrum’da açan çift, evlilik kararı aldı. Aileler tanıştı ve iki ünlü isim eylülde nikah masasına oturmaya karar verdi.

    Oyuncu Vildan Atasever ilk evliliğini Taylan Kılınç, ikincisini İsmail Hacıoğlu ile yapmıştı.

    Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evleniyor #1

    Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evleniyor #2Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evleniyor #3

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