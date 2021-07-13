Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evleniyor

Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evleniyor

Oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem'in aşkı tam gaz devam ediyor.

Sık sık tartışan ve sürekli ayrılıp barışan ünlü oyuncu Vilda Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem ilişkisinde sürpriz bir karar alındı. Ünlü çiftin, evlilik kararı aldıkları ortaya çıktı.

NİKAH VAR

Geçtiğimiz hafta tatil sezonunu Bodrum’da açan çift, evlilik kararı aldı. Aileler tanıştı ve iki ünlü isim eylülde nikah masasına oturmaya karar verdi.

Oyuncu Vildan Atasever ilk evliliğini Taylan Kılınç, ikincisini İsmail Hacıoğlu ile yapmıştı.