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- Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evleniyor
Vildan Atasever ve Mehmet Erdem evleniyor
Oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem'in aşkı tam gaz devam ediyor.
- Haber Merkezi
- 13.07.2021 - 10:06
- Güncelleme : 13.07.2021 - 10:11
Sık sık tartışan ve sürekli ayrılıp barışan ünlü oyuncu Vilda Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem ilişkisinde sürpriz bir karar alındı. Ünlü çiftin, evlilik kararı aldıkları ortaya çıktı.
NİKAH VAR
Geçtiğimiz hafta tatil sezonunu Bodrum’da açan çift, evlilik kararı aldı. Aileler tanıştı ve iki ünlü isim eylülde nikah masasına oturmaya karar verdi.
Oyuncu Vildan Atasever ilk evliliğini Taylan Kılınç, ikincisini İsmail Hacıoğlu ile yapmıştı.