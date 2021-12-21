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    Volkan Aslan eşi Aylin Coşkun'un yüzünü koluna çizdirdi

    Süreyya Yalçın'ın yüzünü eşinden sonra Volkan Aslan da eşi Aylin Coşkun'a doğum gününe özel dövme yaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 08:26
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    Volkan Aslan eşi Aylin Coşkun'un yüzünü koluna çizdirdi

    15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile 2019'da evlenen ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 45 yaşına bastı. Aslan da eşinin doğum gününe özel bir jestte bulundu. Volkan Arslan, Coşkun'un yüzünü koluna kazıttı.

    "KOCİŞİM SÜRPRİZ YAPTI"

    Eşinin kolunun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderisinde, "Kocişim sürpriz yapıp, yüzümü koluna dövdürmüş..." ifadelerini kullandı.

    İş insanı Ozan Baran da eşi Süreyya Yalçın'ın 37. yaş gününde sosyetik güzelin yüzünü koluna dövme yaptırmıştı. Baran'ın büyük jestini takipçileriyle paylaşan Yalçın, eşine, "Bir kere daha kendimi çok özel hissettirdin. İyi ki doğdum, iyi ki senin oldum" sözleriyle seslenmişti.

    Volkan Aslan eşi Aylin Coşkun un yüzünü koluna çizdirdi #1

    Volkan Aslan eşi Aylin Coşkun un yüzünü koluna çizdirdi #2

    Sosyetik güzel Süreyya Yalçın 37 yaşına girdi FOTO GALERİ

    Volkan Aslan eşi Aylin Coşkun un yüzünü koluna çizdirdi #3

    Volkan Aslan eşi Aylin Coşkun un yüzünü koluna çizdirdi #4

    Volkan Aslan eşi Aylin Coşkun un yüzünü koluna çizdirdi #5

    Volkan Aslan eşi Aylin Coşkun un yüzünü koluna çizdirdi #6

     

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