Volkan Aslan eşi Aylin Coşkun'un yüzünü koluna çizdirdi

Süreyya Yalçın'ın yüzünü eşinden sonra Volkan Aslan da eşi Aylin Coşkun'a doğum gününe özel dövme yaptırdı.

15 yıllık sevgilisi Volkan Aslan ile 2019'da evlenen ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 45 yaşına bastı. Aslan da eşinin doğum gününe özel bir jestte bulundu. Volkan Arslan, Coşkun'un yüzünü koluna kazıttı.

"KOCİŞİM SÜRPRİZ YAPTI"

Eşinin kolunun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderisinde, "Kocişim sürpriz yapıp, yüzümü koluna dövdürmüş..." ifadelerini kullandı.

İş insanı Ozan Baran da eşi Süreyya Yalçın'ın 37. yaş gününde sosyetik güzelin yüzünü koluna dövme yaptırmıştı. Baran'ın büyük jestini takipçileriyle paylaşan Yalçın, eşine, "Bir kere daha kendimi çok özel hissettirdin. İyi ki doğdum, iyi ki senin oldum" sözleriyle seslenmişti.