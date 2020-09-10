Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel kimdir? Zeynep Sever Demirel, takipçilerine gönderme yaptı...

Takipçilerinin saç rengine yaptığı yorumlara tepki gösteren Zeynep Sever Demirel kimdir? Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel ile ne zaman evlendi? Zeynep Sever Demirel'in hayatı ve biyografisi...

Eski kaleci Volkan Demirel ile 10 yıl önce evlenen Zeynep Sever Demirel, takipçilerinin saç rengiyle ilgili yorumlarına, paylaştığı bir fotoğraf ile yanıt verdi...

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"ORJİNALLİĞİNİ YİTİRDİ"

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever Demirel, takipçilerinin saç rengiyle ilgili yorumlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Demirel, "'Saçlarını eski haline döndür' yorumları orijinalliğini yitirdi. Varsa başka yorumumuz bir dal alırım" ifadelerini kullandı

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda siyah saçını bakır rengine boyatarak imaj değiştirdi.

TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

31 yaşındaki Demirel'in yeni tarzı takipçilerini ikiye böldü.

Kimi takipçisi çok beğenirken kimisi ise eski tarzına geri dönmesini gerektiğini ifade etti.

İki çocuk annesi olan Zeynep Sever Demirel, takipçilerinin yorumlarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Zeynep Sever Demirel'in paylaşımları kısa sürede 20 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

ZEYNEP SEVER DEMİREL KİMDİR?

Zeynep Sever Demirel, 9 Temmuz 1989'da İstanbul'da dünyaya geldi.

2009 Miss Belçika güzellik yarışmasında 1. olarak seçilmiştir ve dünyanın sayılı Türk güzellerindendir.

Zeynep Sever, 21 Eylül 2010 tarihinde Türkiye Milli Takımı kalecisi ve Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel ile evlenmiştir.

Volkan-Zeynep Demirel çiftinin 8 Şubat 2014 tarihinde Yade adında bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir.