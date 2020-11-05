Volkan Konak'ın karavanı

Volkan Konak'ın uzunluğu 9.5 metre olan karavanında 6 kişi kalıyor.

Uçak korkusu nedeniyle 10 yıl önce 9.5 metre uzunluğunda bir karavan yaptıran Volkan Konak, karavanını anlattı.

"SÜLALEM TIRCI"

Karavanının uzunluğu 9.5 metre ünlü şarkıcı, "Sülalem tırcılıktan geliyor. Bu sebeple karavanı kocaman, otobüs gibi yaptırdım.

"İKİNCİ EVİM GİBİ"

İçinde 6 kişi kalabiliyor. İkinci bir ev gibi. Ayrıca maceraperestim. Türkiye ve Avrupa'da dolanmadığım yer kalmadı. Bestelerimi de 'tek kişilik cumhuriyetim' dediğim karavanımda yapıyorum." dedi.

KARAVANIN İÇİN BİR EVİ ARATMIYOR

Salon

Yatak odası

Mutfak

Duş banyo ve tuvalet

Yerden ısıtma

Kamera sistemi

Uydu anteni

Koltuklar iki kişilik yatak oluyor

TV ve müzik sistemi