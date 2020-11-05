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    Volkan Konak'ın karavanı

    Volkan Konak'ın uzunluğu 9.5 metre olan karavanında 6 kişi kalıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 12:06
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 13:04
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    Volkan Konak'ın karavanı

    Uçak korkusu nedeniyle 10 yıl önce 9.5 metre uzunluğunda bir karavan yaptıran Volkan Konak, karavanını anlattı.

    "SÜLALEM TIRCI"

    Karavanının uzunluğu 9.5 metre ünlü şarkıcı, "Sülalem tırcılıktan geliyor. Bu sebeple karavanı kocaman, otobüs gibi yaptırdım.

    "İKİNCİ EVİM GİBİ"

    İçinde 6 kişi kalabiliyor. İkinci bir ev gibi. Ayrıca maceraperestim. Türkiye ve Avrupa'da dolanmadığım yer kalmadı. Bestelerimi de 'tek kişilik cumhuriyetim' dediğim karavanımda yapıyorum." dedi.

    KARAVANIN İÇİN BİR EVİ ARATMIYOR

    Salon

    Yatak odası

    Mutfak

    Duş banyo ve tuvalet

    Yerden ısıtma

    Kamera sistemi

    Uydu anteni

    Koltuklar iki kişilik yatak oluyor

    TV ve müzik sistemi

    Volkan Konak ın karavanı #1

    Volkan Konak ın karavanı #2

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