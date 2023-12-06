Gözyaşlarını tutamayan Wanda Nara, Mauro Icardi'yi özlediğini itiraf etti Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den uzak olduğunu dile getirdi ve gözyaşlarına hakim olamadı.

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Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, ülkesinde yayınlanan yarışma programı için Türkiye'den ayrılmıştı.

Ünlü isim Wanda Nara, ülkesi Arjantin'de yayınlanan 'Yıldızlarla Dans' yarışmasında boy gösteriyor. Wanda Nara, İtalyan televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"Yorucu"

Nara, "Her bir koreografiyi gerçekleştirebilmek için yapılan antrenmanlar çok yorucu. gerçekten gücüm kalmıyor. Provaları bitirdiğimde yorgun oluyor. Provalar, saatlerce sürüyor." ifadelerini kullandı.

"Çok üzgünüm"

Ailesi hakkında konuşan Wanda Nara, "Geçen hafta eve geri döndüm. Orada üç gün kaldım. Ağlamak istemiyorum. Çok üzgünüm. En küçük kızım okuldan iki yazılı sonucuyla geldi. Birinden 2, diğerinden 1 almış. 'Sen burada olmadığın için böyle oldu' dedi. Ailemi gerçekten çok özlüyorum." ifadelerini kullandı ve bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

"Eğer dans ediyorsam"

Wanda, "Eğer dans ediyorsam, bu iyi olduğumu göstermek içindir. Teklifi aldığımda açıkçası durumum çoktan stabil hale gelmişti. Ben de tedavi gördüğüm doktorlara, bu yarışmaya katılıp katılamayacağımı sordum.

"İyiyim"

Bu konuda onların onayını aldım. Gerçek şu ki iyiyim ama hastalığım nedeniyle biraz yorgunum." dedi. Dans hakkında konuşan Nara, "Fazla zamanımız yok, hayal ettiğimden çok daha az zamanım var.

Dünyadaki diğer dans yarışmalarında bir koreografi hazırlamak için 15-20 gününüz oluyor. İtalya'da ise 4 günümüz var, bu çok az. Ayrıca, çok fazla içerik kaydediyoruz.

"4 günümüz var"

Tüm danslar önceden bir kliple başlıyor ve bu klibin çekimi, hazırlığı, makyajı, saçı, kostüm denemeleri falan neredeyse yarım gün sürüyor. Koreografi için 4 günümüz var.

Yeni ritimlerle dans etmek için çok az zamanımız var. Çünkü gerçek şu ki vals, rumba, paso doble gibi dansların ritimlerini bilmiyordum." diye konuştu.