Wanda Nara, hastalık sürecini anlattı: Icardi çıldırmıştı Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, itiraflarıyla gündem olmaya devam ediyor.

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, ülkesinde katıldığı Yıldızlarla Dans programında itiraflarda bulundu.

Icardi'nin bonservisiyle Galatasaray'a transfer olmasının ardından İstanbul'da yaşamaya başlayan Wanda Nara, bir süredir Yıldızlarla Dans programı için ülkesi Arjantin'de bulunuyor.

Programda yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Wanda Nara yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"Geceleri uyanıyor"

Wanda Nara, sarı-kırmızılıların yıldızıyla olan ilişkisi hakkında şunları söyledi; "Birlikte çok şey yaşadık. Bu kadar uzun zaman sonra gerçek aşkın ne olduğunu görüyorum. Hastalandığımdan beri geceleri uyandığını görüyorum. Şimdi ben İstanbul'da olmadığım için antrenmandan sonra çocuklarla ilgileniyor."

"Çıldırmıştı"

Wanda Nara'ya Galatasaray ile transfer görüşmeleri devam ederken lösemi teşhisi konmuştu. Bu yüzden Icardi'nin gelişi bir süre uzamıştı.

Wanda Nara, Icardi'nin bu durumu öğrendiğinde ilk verdiği tepkiyi de anlattı: "Birlikte 10. yılımızı kutlamadan hemen önce bana hastalık teşhisi konuldu. Sabah 4'te kalktığımda Mauro'yu elinde telefonla tedavi ararken bulduğumu hatırlıyorum. Çıldırmıştı, uyuyamıyordu. Hayat sizi gerçek aşkı göreceğiniz durumlarla karşı karşıya getirir."