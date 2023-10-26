Wanda Nara: Icardi tüm çocuklarımıza iPhone 15 aldı Yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin yoksul bir çocukluk yaşadığını anlatan Nara, şimdi ise tüm çocukları için her şeyin en güzelini yapmaya çalıştığını belirtti.

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Galatasaray'ın forvet oyuncusu Mauro Icardi, futbolseverlerin yakın takibinde.

Icardi ve Wanda Nara aşkı ise magazin dünyasında sık sık gündeme geliyor.

İkilinin sosyal medya paylaşımları sıkça konuşuyor.

Bir diğer yandan Wanda Nara'nın Icardi ile ilgili söylediği cümleler gündeme geldi.

Nara, Icardi'nin mütevazı bir aileden geldiğini ve şu anda çocukları için her şeyin en iyisini yapmaya çalıştığını anlattı.

"Bütün çocuklarımıza iPhone 15 aldı"

İşte Wanda Nara'nın o cümleleri;

Mauro çok mütevazı bir aileden geliyor. Bana çocukluğunda her zaman hiç parasının olmadığını söyledi. Yiyecek için avlanırlarmış. Bu yüzden çocukları için elinden geleni yapıyor. Mesela İphone 15 çıkar çıkmaz hepsine birer tane aldı. Onunla aramız çok iyi. Onu 12 yıldır tanıyorum. Bu çok uzun bir zaman ve günümüzde sürdürülmesi zor bir ilişki. O her zaman önceliğim olmuştur.

Icardi'nin kaç çocuğu var?

Bu açıklama sonrasında Icardi'nin kaç çocuğu olduğu merak konusu haline geldi.

Maxi Lopez ile evliliğinden 3 çocuğu bulunan Wanda Nara, Icardi ile birlikteliğinden iki kız çocuğu dünyaya getirdi.

Buna göre Icardi'ninı Francesca İcardi ve Isabella Icardi adında iki kızı bulunmakta.

Kız çocuklarının babaları ile benzerliği ise dikkat çekiyor.