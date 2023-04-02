Wanda Nara'nın paylaşımı heyecanlandırdı! Icardi'ye, 'Başka çocuğun olsun ister miydin' diye sordu.. Eşi Mauro Icardi ile bir kez daha barışan Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başka bir çocuğunun olmasını ister miydin?” sorusunu yöneltince, ‘Icardi yeniden baba oluyor’ yorumları yapıldı.

ensonhaber.com

Galatasaray'ın yıldız forveti Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme geliyor.

Bir dargın bir barışık olan çift, hem magazin hem de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Sarı-kırmızılı taraftarların sosyetik yengesinin sosyal medya paylaşımları yoğun ilgi görüyor.

Cesur pozları ve eşi Icardi ile olan yakın kareleri kısa sürede gündem oluyor ve büyük beğeni topluyor.

Icardi'ye bebek sorusu

Son olarak yaptığı bir paylaşımla sosyal medyayı adeta sallayan Wanda, kuvözde bir bebekle olan fotoğrafına yer verdi.

Fotoğrafa Icardi'yi de etiketleyen Wanda, "Başka bir çocuğunun olmasını ister miydin?" sorusunu sordu.

Gönderiyi alıntılayan futbolcu, "Bu konuda düşüneceğim." diyerek yanıt verdi.

'Yeniden baba oluyor' yorumları

Çiftin paylaşımları bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Birçok taraftarın da dahil olmasıyla, Icardi'nin yeniden baba olacağı yorumları yapılmaya başlandı.

Wanda'nın Icardi'den 2, toplamda 5 çocuğu bulunuyor.

İşte gündem olan o paylaşım...