Wanda Nara'ya bir darbe daha! China Suarez'la aşk yaşayan Mauro Icardi aileleri tanıştırdı

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10 yıllık eşi, çocuklarının babası Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'yi önce aldatan sonra terk eden Wanda Nara'ya kötü haberler, sıra sıra gelmeye devam ediyor.

Artık Wanda'yı hayatından tamamem çıkaran Icardi, geçtiğimiz haftalarda yeni sevgilisi China Suarez ile ilişkisini duyurmuştu. Ünlü futbolcu, sevgilisiyle birlikteliğini bir adım ileriye taşıyor.

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Icardi, şimdi de sevgilisi China Suarez'le birlikte aileleri tanıştırdı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf sonrası çiftin evlilik yolunda ilerlediği iddia edildi. Bu arada Icardi'yle aşkını ilan eden Suarez, ününe ün katarak Instagram'da 7.7 milyon takipçiye ulaştı.