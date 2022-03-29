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- Will Smith'in geçmişte tokat attığı anlar ortaya çıktı
Will Smith'in geçmişte tokat attığı anlar ortaya çıktı
- Haber Merkezi
- 29.03.2022 - 09:46
- Güncelleme : 29.03.2022 - 10:07
Ünlü oyuncu Will Smith, bu yıl 94'üncüsü düzenlenen Oscar Ödülleri'nde yaptığı hareketle dikkatleri üzerine çekti.
Ödüllerin sahibini bulduğu törende sahneye çıkan Smith, komedyen Chris Rock'a tokat attı ve oturduğu yere döndükten sonra "Karımın adını ağzına alma." diye bağırdı.
DAHA ÖNCE DE TOKAT ATTI
Smith'in bu hareketi, King Richard'daki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmasının önüne geçti, ancak söz konusu ismin daha önce de benzer bir harekette bulunduğu ortaya çıktı.
Will Smith'in geçmişte tokat attığı anlar ortaya çıktı VİDEO
"SENİN SORUNUN NE DOSTUM"
2012 tarihli görüntüde, Smith'in Moskova'da filmi için röportajlar yaparken muhabir kılığına giren Ukraynalı şakacı Vitalii Sediuk'a tokat attığı görüldü.
Elinin tersiyle Sediuk'u tokatlayan Smith'in, "Senin sorunun ne dostum?" dediği duyuldu.