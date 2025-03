Will Smith'in oğlu Jaden Smith, Paris Moda Haftası'na katldı! Tarzıyla görenleri şaşırttı

Haber Merkezi

Hollywood'un bilinen çiftlerinden biri olan Will Smith ve Jada Pinkett Smith'in oğlu Jaden Smith, artık annesi babası gibi ünlü bir isim.

The Karate Kid, After Earth, The Get Down gibi projelerde boy gösteren Jaden Smith, son olarak Paris Moda Haftası'na katıldı.

8 MİLYON DOLAR

2025 yılındaki tahmini net serveti 8 milyon dolar olacağı söylenen Smith'in ilginç tarzı dikkatlerden kaçmadı.

Smith, moda ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını genişletirken 2025'te yeni müzikler yayınlamayı planlıyor.