Wilma Elles: Çıplaklık içeren filmlerde oynamam

Alman oyuncu Wilma Elles, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Wilma Elles, Instagram üzerinden bir canlı yayına konuk oldu. Yayına Amerika’dan katılan oyuncu, kariyeri ve özel yaşamı hakkında konuştu.

‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’ dizisinin kariyeri için çok önemli olduğunu vurgulayan Wilma Elles, "Benim için çok özel ve kariyerim açısında en doğru projelerden. Projede çalıştığım bütün arkadaşlarım birer star olarak kariyerlerine devam ediyorlar.

"O TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRİYORUM"

Proje konusunda seçici olmaya çalışıyorum ama çıplaklık içeren filmleri düşünmüyorum. Gelen teklifleri de geri çevirdim. Bikinili projelerde yer almıyorum." yanıtını verdi.

"AŞKSIZ OLMAZ"

"Aşk var mı?" sorusunu Wilma Elles, "Aşk benim için her zaman var. Aşk olmadan olmuyor. Bir insanla ilgilenmek, hayatını paylaşmak bunlar benim için önemli şeyler. Yalnız olamam, imkansız. O yüzden aşk hep var." dedi.

"EVET KESİNLİKLE EVLENMEK İSTERİM"

Yeniden evlenmek istediğini belirten Elles, "Evet, kesinlikle evlenmek isterim. Tek başına yaşamayı nasıl başarıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama benim için çok zor. Korkarım yani gece." ifadelerini kullandı.

İkiz çocukları olan Wilma Elles, "Kesinlikle çocuk istiyorum. Çocukları çok seviyorum hatta ikiz bebek olursa güzel olur." açıklamasını yaptı.